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Пожежа в Одесі: в облуправлінні ДСНС проводять обшуки

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 13:46
Пожежа в Одесі: в облуправлінні ДСНС проводять обшуки
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Слідчі вилучають матеріали перевірок

В Одесі правоохоронці проводять обшук у будівлі обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про пожежу в коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Зазначається, що слідчі вилучають матеріали перевірок пожежної безпеки з 2014 року.

"Як повідомляє наше джерело в прокуратурі, прямо зараз у будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській проходить обшук", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу. Мова йде про халатність, виявленої працівниками ДСНС, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в коледжі. Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань (ДБР). Підозру поки нікому не повідомляли.

Як відомо, пожежа в одеському коледжі відбулася 4 грудня. В результаті загинули 16 осіб. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерги у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

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