Спека в Києві минулого тижня била температурні рекорди чотири дні поспіль
В Києві наприкінці минулого тижня зафіксували нові температурні рекорди. Загалом рекордні температурні показники оновлювалися чотири дні поспіль.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Чергові температурні рекорди зафіксували 25 та 26 червня.
25 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,3°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,4°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1885 році на 0,4°С.
При цьому мінімальна температура повітря 25 червня не опустилась нижче +21,0°С, що на 0,5°С тепліше, ніж це було у 1957 році.
26 червня після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 1939 році і дорівнювало +32,2°С. Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче +22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було у 1901 році.
24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.
Раніше в обсерваторії повідомили, що 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила 27 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градуса, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градуса.