Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що сьогодні у чотирьох областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники нагадали про правила поведінки під час пожежонебезпечного періоду.
"За інформацією УкрГідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - вказано у повідомленні.
ДСНС надала наступні рекомендації:
- не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
- заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці;
- категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки;
- не розводити багаття у безпосередній близькості до будинків чи господарських споруд;
- очищати місце, призначене для вогнища, від сухої трави, листя, гілля;
- не залишати без нагляду розпалені багаття та не дозволяти дітям розводити вогнища;
- при сильних поривах вітру не розпалювати вогнище.
Рятувальники закликають обов’язково загасити вогнище водою чи піском, залишаючи місце відпочинку.
Також забороняється спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
ДСНС просить українців проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил пожежної безпеки.
"Шановні громадяни, якщо ви помітили займання на відкритих територіях - сповістіть про це Службу порятунку за номером 101!" - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві в кінці минулого тижня зафіксували нові температурні рекорди. В цілому рекордні температурні показники оновлювалися чотири дні поспіль.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня зафіксували температурні рекорди в Рівному, Києві, а також на Закарпатті. Разом з тим в червні в Запоріжжі і області випало найбільше опадів за останні 30 років.