ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Негода на заході: Кабмін доручив розробити невідкладні заходи

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 15:50
Негода на заході: Кабмін доручив розробити невідкладні заходи
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подолання наслідків негоди на заході розглянуть на позачерговому засіданні Держкомісії з ТЕБ та НС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків негоди у західних областях України. Доручення отримали міністр екології та природних ресурсів Роман Абрамовський та голова ДСНС Микола Чечоткін.

Про це повідомляє урядовий портал.

Крім того, відповідні доручення отримали й голови обласних державних адміністрацій.

Вказано, що подолання наслідків негоди на заході України розглянуть на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно відбудеться 25 червня під головуванням Шмигаля.

"Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - підкреслив очільник Кабміну.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Так, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили "червоний" рівень небезпеки.

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується 24 червня, а підрахунок завданих збитків продовжується.

Як писало РБК-Україна, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки; до кінця дня у цих регіонах пройдуть дуже сильні дощі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГідрометцентрКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся