Негода на заході: Кабмін доручив розробити невідкладні заходи

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подолання наслідків негоди на заході розглянуть на позачерговому засіданні Держкомісії з ТЕБ та НС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків негоди у західних областях України. Доручення отримали міністр екології та природних ресурсів Роман Абрамовський та голова ДСНС Микола Чечоткін.

Про це повідомляє урядовий портал.

Крім того, відповідні доручення отримали й голови обласних державних адміністрацій.

Вказано, що подолання наслідків негоди на заході України розглянуть на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно відбудеться 25 червня під головуванням Шмигаля.

"Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків", - підкреслив очільник Кабміну.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Так, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили "червоний" рівень небезпеки.

Нагадаємо, пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується 24 червня, а підрахунок завданих збитків продовжується.

Як писало РБК-Україна, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки; до кінця дня у цих регіонах пройдуть дуже сильні дощі.

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Автор: Юлия Струк