Рятувальники попередили про можливий паводок у Волинській області

Рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід. Це може призвести до затоплення сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок у двох районах Волинської області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на річці Прип'ять в створі поста Річиця та на ріці Стохід в створі поста Любешів відбуватиметься подальше перевищення відмітки затоплення сільгоспугідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського i Любешівського районів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, у двох областях спостерігатиметься погіршення погодних умов.

Крім того, погода переважно на всій території України буде похмурою та прохолодною.

Також РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.