Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. Водночас до негативних наслідків не прогнозується.

Про це повідомляє прес-служба Державної служб з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, у місцях проходження сильних злив відбуватиметься:

на малих водотоках - швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м;

формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

Крім того, у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженного ґрунту.

Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра і що така ситуація буде спостерігатися у Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 26 липня в 10 областях України зберігається високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях.