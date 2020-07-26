Рятівники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

У горах можливе формування локальних селевих потоків
Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. Водночас до негативних наслідків не прогнозується.
Про це повідомляє прес-служба Державної служб з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
За даними ДСНС, у місцях проходження сильних злив відбуватиметься:
Крім того, у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів перезволоженного ґрунту.
Раніше Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що на заході України очікується підйом рівня води в річках до 1 метра і що така ситуація буде спостерігатися у Львівській та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 26 липня в 10 областях України зберігається високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях.