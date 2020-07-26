Спасатели предупредили о повышении уровней воды в реках на Закарпатье

В горах возможно формирование локальных селевых потоков
Повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, на реках Закарпатской области ожидается 26-27 июля. В то же время негативных последствий не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
По данным ГСЧС, в местах прохождения сильных ливней ожидается:
Кроме того, в горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта.
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на западе Украины ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра и что такая ситуация будет наблюдаться во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях.