Рятувальники попередили про підйом рівнів води у річках України

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До 23 травня у заплавах річок Прип'ять, Південний Буг та інших спостерігатимуться підтоплення

У зв'язку із рясними опадами до 23 травня у річках України очікуються підйоми рівнів води, що спричинить їх вихід з берегів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на річках басейнів Прип’яті і Захiдного Бугу рівні води підвищаться на 0,2 - 0,8 м. Очікується вихід води на заплаву та її затоплення, частково може затопити, сільгоспугiддя.

Також можливе часткове затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської обасті біля річки Случ.

Підвищення рівнів води на 1,0 - 2,0 м очікується на рiчках басейнiв Прута та Сiрету. На окремих дiлянках вода підніметься до 2,5 м. Також на 0,5 - 1,5 м підніметься вода у верхiв'ях та середнiх течiях річок Закарпаття, на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.). У Карпатах iснує загроза утворення селевих потокiв.

На ділянці Тиси В.Бичкiв-Вилок та в нижнiх течiях її приток підйом сягатиме до 2 м - 2,5 м, що спричинить часткове затопленням с/г угідь.

У середу, 22 травня, на ділянці Галич-Нижній-Заліщики Дністра очікується підйом рівнів води на 2-3 м. Місцями можливе часткове підтоплення с/г угідь.

Також в цей день на річках басейну Дністра очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,5 - 2,5 м з подальшим затопленням заплав. Можливе часткове пiдтоплення прирiчкових населених пунктiв, госпооб’єктiв у Городоцькому, Стрийському, Жидачiвському районах Львiвської областi. А також у Долинському, Калушському, Надвiрнянському, Богородичанському, Тисменицькому, Рожнятiвському районах Iвано-Франкiвськоi областi.

У другiй половинi дня 22 травня на р. Прут біля Чернiвцiв очікується дощовий паводок висотою 200 - 250 см.

Нагадаємо, в Україні 22 травня очікуються дощі практично по всій території. Прогнозуються також грози і шквали.