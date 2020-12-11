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Рятувальники попередили про сильну ожеледицю вранці

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 04:27
Рятувальники попередили про сильну ожеледицю вранці
Фото: ожеледиця (flickr)
Автор: Даша Харченко

Вночі та вранці 11 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Автоводіїв закликають дотримуватись правил безпечного кермування.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у північних і центральних областях України, а також в столиці та Київській області.Також очікується туман.

В ДСНС закликають витримувати дистанцію між автомобілями; паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці; пересуватись слизькою дорогою на мінімальній швидкості; під час їзди не здійснювати різких маневрів; наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість; зважати на попередження відповідних служб.

Нагадаємо, у Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на дорогах сталися понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці не зафіксували.

Увечері почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Раніше РБК-Україна писало, що погода в Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується похмура в більшості областей країни. У деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем і крижані дощі. Неприємні відчуття буде посилювати сильний штормовий вітер з поривами.

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