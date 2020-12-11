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Спасатели предупредили о сильной гололедице утром

Украина, Пятница 11 декабря 2020 04:27
Спасатели предупредили о сильной гололедице утром
Фото: гололедица (flickr)
Автор: Даша Харченко

Ночью и утром 11 декабря на дорогах ожидается гололедица. Автоводителей призывают соблюдать правила безопасного вождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в северных и центральных областях Украины, а также в столице и Киевской области.Также ожидается туман.

В ГСЧС призывают выдерживать дистанцию между автомобилями; парковать авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике; передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости; во время езды не совершать резких маневров; приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость; обращать внимание на предупреждения соответствующих служб.

Напомним, в Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло свыше 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице не зафиксировали.

Вечером начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине в пятницу, 11 декабря, ожидается пасмурная в большинстве областей страны. В некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег, снег с дождем и ледяные дожди. Неприятные ощущения будет усугублять сильный штормовой ветер с порывами.

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