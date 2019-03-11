Рятувальники отримали 41 заявку на ліквідацію наслідків вітру у Києві

Виклики стосуються зірваних дахів та повалених дерев

Из-за ветра в Киеве, по состоянию на 17:00, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" и Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве имеют в работе 41 заявку на ликвидацию последствий сильного ветра (поваленные деревья, сорванная крыша). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в связи с этим коммунальным службам столицы, а также всем балансодержателям, в том числе коммерческой формы собственности, предоставленно поручение внеочередного обследования зеленых насаждений столицы.

Сообщается, что "Киевзеленстрой" до этого активно проводил санитарную обрезку сухостойных деревьев, старых и сухих ветвей, а также ветвей, поврежденных болезнями. Теперь усилия будут направлены на обследование зеленых насаждений, которые могут представлять опасность во время непогоды – ураган с сильным ветром, ливни и т. п.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 15:00 в Киеве спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществили 14 выездов для оказания помощи последствия ветра в Киеве.

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за сильного ветра в Киеве сорвало крыши домов и попадали деревья.Так, на остановке Ивана Шевцова упало сухое дерево, в результате чего пострадала женщина. Также деревья попадали на улицах Ломоносова, Изюмская, Вернадского, на Святошинской площади, улицах Богатырской, Рыбальской, Срибнокильской, возле метро "Нивки" и "Оболонь". Кроме того, дерево упало на улице Дегтяревской на велосипедиста. Парень сильно пострадал.