Новорічна ніч пройшла без особливих порушень правопорядку, - МВС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На нічну зміну заступило 2040 правоохоронців

Новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, на нічну зміну заступило 2040 силовиків.

"Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадську безпеку нашими громадянами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в січні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних і 21 робочий день. Відповідно до закону, вихідними днями є Новий рік, середа, 1 січня та Різдво Христове, вівторок, 7 січня. Крім того, згідно з розпорядженням Кабміну, вихідним буде і понеділок, 6 січня.

Як писало раніше РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.