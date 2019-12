Рятувальники Нової Зеландії евакуювали тіла шести загиблих через виверження вулкана

Поліція Нової Зеландії виявила тіла шести загиблих виверження вулкана на острові Уайт-Айленд, яке відбулося 9 грудня. Про це повідомляється на сторінці новозеландської поліції у Twitter.

У повідомленні говориться, що тіла транспортують на борт корабля Wellington.

