Нова Зеландія починає ризиковану операцію з вилучення тіл з вулкана

Фото: виверження вулкана (twitter.com)

На острові залишилися вісім осіб, яких вважають загиблими

У п'ятницю новозеландські збройні сили почали операцію з високим ступенем ризику на вулканічному острові Уайт, щоб знайти тіла восьми осіб, убитих в результаті виверження вулкана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що операцію почнуть незважаючи на попередження про те, що острів все ще залишається вкрай нестабільним. У поліції заявили, що можна буде побачити шість тіл, і буде "дуже обмежена" можливість для пошуку двох інших.

"Місія повинна бути запущена з військового корабля біля острова. Команди будуть носити захисне спорядження, але поліція не повідомила ніяких подробиць", - йдеться в повідомленні.

Влада зіткнулися з зростаючим тиском з боку родин жертв і місцевих жителів, щоб вони якомога скоріше знайшли тіла. Поліція Нової Зеландії раніше відмовилася здійснювати пошук через загрозу безпеки.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії. До цього повідомлялося про 13 загиблих.

Як відомо, виверження вулкана у Новій Зеландії стався вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб - 24 з Австралії, дев'ять із Сполучених Штатів, п'ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, за два з Китаю і Великобританії і один з Малайзії.