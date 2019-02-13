Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі монастиря ПЦУ в Івано-Франківській області

Причина виникнення пожежі встановлюється

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в здании монастыря на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря ПЦУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар в 14:40. На данный момент причина возникновения пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара были привлечены 33 человека личного состава и девять единиц техники.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в Службу спасения "101" в 12:46. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений все здание было охвачено огнем. К ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава и 8 единиц техники. По состоянию на 13:48 пожар был локализован на площади 225 кв. м.

14 января загорелась одна из построек Києво-Печерской лавры. Пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.