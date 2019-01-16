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Синоптики попередили про наслідки потепління у Києві

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 17:18
Синоптики попередили про наслідки потепління у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

17 та 18 січня у столиці очікується 2-4° тепла

У Києві найближчими днями синоптики прогнозують потепління, яке призведе до ожеледиці та утворення крижаних бурульок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

За прогнозом Укргідрометцентру, 17 січня вночі у столиці очікується 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла; 18 січня – вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Завтра, 17 січня, у столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Зазначається, що унаслідок температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок, тому необхідно спершу впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.

Нагадаємо, в Україні завтра, 17 січня, вдень без опадів, вночі у західній та південній частині невеликі опади переважно у вигляді снігу.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що істотне похолодання в Україну прийде в середині наступного тижня і температура повітря може опуститися до -20 градусів

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