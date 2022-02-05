Сходження лавин в Австрії: загинуло 8 людей, кілька травмовані

Схід лавин в Австрії забрав життя 8 людей. Ще кілька людей отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу в результаті сходження лавини загинула одна людина. Ще четверо були травмовані. У п'ятницю дві лавини забрали життя ще семи людей.

Жертвою сходження лавини в суботу в муніципалітеті Шмірн в Тіролі став 58-річний місцевий житель. У тій же провінції 42-річний австрійський гірський і лижний гід і ще чотири Шведських лижника, всі чоловіки у віці 40 років, загинули в п'ятницю, коли лавина біля міста Шпіс на кордоні зі Швейцарією повністю занесла їх.

Поліція повідомила, що ще один член групи, 43-річний швед, встиг викликати допомогу по телефону і був врятований.

У третьому інциденті загинули двоє австрійських лижників.

Екстрені служби виявили тіла двох австрійських лижників, 61-річної жінки і 60-річного чоловіка, о 00:40 ранку в суботу (23:40 за Гринвічем в п'ятницю) після того, як їх родичі підняли тривогу, коли не змогли зв'язатися з ними.