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У спальному районі Києва почалася стрілянина

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 09:54
У спальному районі Києва почалася стрілянина Фото: у спальному районі Києва почалася стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 лютого у спальному районі столиці чути звуки стрілянини. Мова йде про Мінський масив.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, наразі мешканці житлового масиву сховалися в укриттях.

Згодом у Міноборони проінформували, що до спального району увійшли російські диверсанти.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!" - закликають у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

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