В спальном районе Киева началась стрельба

Сегодня, 25 февраля в спальном районе столицы слышны звуки стрельбы. Речь идет о Минском массиве.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, в настоящее время жильцы массива спрятались в укрытиях.

Впоследствии в Минобороны проинформировали, что в спальный район вошли российские диверсанты.

"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям - быть осторожными! Не покидать дома!" - призывают в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы придерживаться комендантского часа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы придерживаться комендантского часа.

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