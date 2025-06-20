"Спали" ФСБшника". Василий Байдак и СБУ предостерегли подростков от российской вербовки

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram .

Кампания СБУ "Спали "ФСБшника"

Василий Байдак стал главным героем видеоролика, в котором предостерегает подростков от попадания на крючок российских спецслужб. Именно несовершеннолетних чаще всего вербуют в соцсетях для выполнения тяжких преступлений: поджогов, диверсий и терактов.

"Россияне пытаются использовать наших детей как оружие против Украины. Для вражеских спецслужб нет ничего святого. Они превращают несовершеннолетних в террористов-смертников, взрывая их. Дети думают, что это игра, хотя на самом деле платят своими жизнями за участие в ней", - рассказал Байдак.

В новом ролике кампании "Спали "ФСБшника" подросток получает сообщение в мессенджере: российский куратор поручает ему перенести черный пакет из точки А в точку Б. Но когда герой открывает пакет - из него выныривает комик Василий Байдак.

Он объясняет, чем может обернуться такое "сотрудничество" с врагом: российские спецслужбы нередко взрывают исполнителей вместе с "пакетом", чтобы скрыть следы.

В финале видео Байдак призывает молодежь не молчать в случае подозрительных контактов. Если вас пытаются завербовать, обращайтесь в СБУ по номеру 0 800 501 482, в чат-бот "Спали "ФСБшника" или звоните 102 в Нацполицию.

Информкампания уже предотвратила теракт

Благодаря кампании "Спали "ФСБшника" СБУ и Нацполиция недавно предотвратили теракт в Ивано-Франковске. Россияне планировали взорвать взрывчатку в центральном парке города, когда там было больше всего людей.

Сорвать эти планы удалось 15-летней школьнице. Она обратилась к чат-боту СБУ после того, как россияне пытались завербовать ее. По сценарию ФСБ, девушка должна была изготовить взрывчатку в арендованной квартире и принести ее в людное место. После этого оккупанты хотели дистанционно взорвать бомбу вместе с самим ребенком, чтобы привести к максимальному количеству жертв.