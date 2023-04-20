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Вспышка в небе над Киевом: в NASA прокомментировали необычное явление

Фото: Вспышка над киевским небом: что говорят в NASA (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В американском космическом агентстве отреагировали на яркую вспышку в небе над Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В NASA сообщали, что 19 апреля ожидается спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и массовыми коронарными выбросами на Солнце. Он был запущен в 2002 году и выведен из строя в 2018 году.

Представитель NASA Роберт Маргетта рассказал, что спутник остается на орбите и не входил в атмосферу земли, поэтому он не мог пролетать над Киевом. NASA и министерство обороны продолжают его отслеживать. Остальные спутники компании также не входили в атмосферу с орбиты.

Около 22:00 19 апреля, в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. Киевская военная администрация предположила, что таинственная вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что необычное явление может быть связано с падением спутника/метеорита.

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