Когда можно остаться без наследства: юрист указал на важную деталь
Согласно законам в Украине, за получением наследства следует обратиться в течение шести месяцев. Если пропустить эти сроки, можно столкнуться с трудностями в получении имущества.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Что будет, если вовремя не обратиться за наследством
Если наследник жил вместе с наследодателем на момент открытия наследства, то он автоматически считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не откажется от него.
Между тем, законом установлен шестимесячный срок, в течение которого наследник, постоянно не проживавший с наследодателем на время открытия наследства, имеет право принять имущество. Для этого следует подать заявление нотариуса или в сельских населенных пунктах.
"Заявление подают уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Если наследник не подал заявление в указанный выше срок, он считается не принявшим наследство. И тогда получается, что он не будет наследовать вместе с другими наследниками", – говорит Евгений Булименко.
По письменному согласию наследников, принявших наследство, пропустивший срок может подать заявление о принятии наследства нотариуса или в сельских населенных пунктах – там, где это наследство открывалось.
"В таких случаях, если вы пропустили сроки, то наследуете уже вместе с другими наследниками на общих основаниях", – добавляет он.
Также если вы пропустили сроки для принятия наследства, можно обратиться в суд и составить иск, чтобы вам определили дополнительный срок для принятия наследства.
Суд может удовлетворить такой иск, но для этого должны быть доказательства, что сроки пропущены по уважительным причинам. К уважительным причинам относят болезнь наследника, или если он в это время продолжительно находился за границей.
Напомним, недавно в Украине приняли изменения, связанные с местом открытия наследства, смертью на неподконтрольной территории и вычислением сроков при наследовании. Читайте подробнее, как изменились правила получения наследства в 2024 году.
Также юрист объяснил в комментарии РБК-Украина, что делать с наследством на оккупированной территории.
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