Когда можно остаться без наследства: юрист указал на важную деталь

Согласно законам в Украине, за получением наследства следует обратиться в течение шести месяцев. Если пропустить эти сроки, можно столкнуться с трудностями в получении имущества.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Что будет, если вовремя не обратиться за наследством

Если наследник жил вместе с наследодателем на момент открытия наследства, то он автоматически считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не откажется от него.

Между тем, законом установлен шестимесячный срок, в течение которого наследник, постоянно не проживавший с наследодателем на время открытия наследства, имеет право принять имущество. Для этого следует подать заявление нотариуса или в сельских населенных пунктах.

"Заявление подают уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Если наследник не подал заявление в указанный выше срок, он считается не принявшим наследство. И тогда получается, что он не будет наследовать вместе с другими наследниками", – говорит Евгений Булименко.

По письменному согласию наследников, принявших наследство, пропустивший срок может подать заявление о принятии наследства нотариуса или в сельских населенных пунктах – там, где это наследство открывалось.

"В таких случаях, если вы пропустили сроки, то наследуете уже вместе с другими наследниками на общих основаниях", – добавляет он.

Также если вы пропустили сроки для принятия наследства, можно обратиться в суд и составить иск, чтобы вам определили дополнительный срок для принятия наследства.

Суд может удовлетворить такой иск, но для этого должны быть доказательства, что сроки пропущены по уважительным причинам. К уважительным причинам относят болезнь наследника, или если он в это время продолжительно находился за границей.