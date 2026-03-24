Наследство во время войны: почему миф об "остановке" сроков может стоить вам потери имущества

Война изменила не только повседневную жизнь украинцев, но и юридические процедуры. Одним из самых чувствительных вопросов стало оформление наследства, где незнание новых правил может привести к потере имущества.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Леся Галайко .

Главное: Наследники с оккупированных территорий или зон боевых действий имеют право обратиться к любому нотариусу на подконтрольной территории Украины .

. Распространенное представление об "остановке" сроков на время войны является ошибочным - на подачу заявления о принятии наследства есть только 6 месяцев .

. Верховный Суд подтвердил, что постановление правительства об остановке сроков не подлежит применению , поскольку противоречит Гражданскому кодексу.

Пропущенный срок можно восстановить через суд только при наличии непреодолимых обстоятельств (состояние здоровья, оккупация, психоэмоциональное состояние и т.д.).

Граждане за рубежом могут подать заявление дистанционно через консульство Украины или иностранного нотариуса с апостилем.

Если наследственное дело было открыто до оккупации, любой нотариус на подконтрольной территории может продолжить его производство без повторного открытия.

Где открывается наследство

По общему правилу, наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Если его установить невозможно - по местонахождению имущества или основной его части.

В то же время в условиях военного положения действует упрощение: если место открытия наследства находится на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, наследник может обратиться к любому нотариусу на территории Украины, независимо от места открытия наследства.

Факт смерти подтверждается свидетельством или данными из государственного реестра.

Какие сроки для принятия наследства

Общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня смерти лица. В этот период нужно подать заявление.

При этом распространенное представление об "остановке" сроков во время войны является ошибочным. Верховный Суд в постановлении от 25 января 2023 года по делу №676/47/21 отметил, что постановление Кабмина №164, которое предусматривало такое приостановление, не применяется, поскольку противоречит нормам Гражданского кодекса Украины.

Если срок пропущен, суд может предоставить дополнительное время, но только при наличии объективных и непреодолимых обстоятельств.

Когда могут восстановить срок

К таким обстоятельствам могут относиться:

сложное психоэмоциональное состояние в связи со смертью близкого человека, особенно в молодом возрасте, в сочетании с незначительным сроком пропуска и трудностями в оформлении документов (например, необходимость апостилирования свидетельства о смерти);

юридические препятствия после открытия наследственного дела, в частности разногласия в документах, которые не зависели от наследника;

состояние здоровья , что делало невозможным своевременное обращение к нотариусу, в частности стационарное лечение, осложнения после родов или рождения ребенка незадолго до смерти наследодателя, острые заболевания;

обстоятельства, связанные с войной , в частности временная оккупация территорий, которая фактически лишала возможности реализовать право на наследование;

неосведомленность о наличии завещания, если она была обусловлена недобросовестным поведением других наследников или ненадлежащим информированием.

Как оформить наследство за границей

Лица, находящиеся за пределами Украины, могут реализовать свои наследственные права дистанционно. Заявление о принятии наследства можно:

удостоверить в консульском учреждении Украины;

оформить у иностранного нотариуса с последующим проставлением апостиля.

Что делать, если дело осталось на оккупированной территории

Если наследство было открыто в Украине до временной оккупации после 24 февраля 2022 года, но дело не было завершено из-за потери материалов или отсутствия доступа к ним, действует специальный механизм.

В таком случае любой нотариус на подконтрольной территории может продолжить ведение наследственного дела и оформление наследства.

Повторно открывать дело не нужно - нотариус продолжает производство на основании заявления наследника.