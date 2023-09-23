ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" в меньшинстве не удержал победу над "Рухом" в Премьер-лиге

Львов, Суббота 23 сентября 2023 21:05
UA EN RU
"Шахтер" в меньшинстве не удержал победу над "Рухом" в Премьер-лиге Фото: Кевин Келси в этот раз не забил (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" расписал боевую ничью с донецким "Шахтером" в 8-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Рух" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Слюбик, 88 – Судаков, 17

Удаление: Ракицкий, 21 (Ш, прямая красная карточка)

Обе команды стартовали активно. В первые четверть часа возможности успели упустить и львовяне, и "горняки". В частности, Крыськив отправил мяч рядом со штангой с линии штрафной, а хавбек "Руха" Пастух из полукруга штрафной зоны закрутил в перекладину!

А на 17-й минуте "Шахтер" открыл счет. Гол организовал дуэт Крыськива и Судакова. Первый отдал передачу на левый край штрафной площадки, а второй принял мяч и классно пробил в дальний угол под самую штангу – 0:1.

Дальше пришло время сольного номера судейской бригады. Сначала рефери после просмотра повтора удалил Ракицкого за игру рукой и грязный подкат против Квасницы. А через минуту из пределов вратарского Дидык протолкнул мяч в сетку. Однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

Львовяне пытались сравнять счет и до, и после перерыва. Дважды на ударной позиции оказывался Сыч (сэйв Ризныка и промах), Плюман пробил в руки голкиперу из пределов штрафной, а Дидык головой отправил мяч выше перекладины. У него была возможность забить и "Шахтер". Сверхуверенно на линии ворот действовал Ледвий, который справился с ударами Зубкова, Судакова и Бондаренко.

"Рух" таки сумел вырвать ничью под занавес встречи. Гол львовян стал настоящим шедевром. На 88-й минуте Слюбик мощным выстрелом из-за пределов штрафной снял паутину с ближней девятки – 1:1 в итоге.

"Шахтер" вернул лидерскую позицию в первенстве, набрав 18 очков. "Горняки" в третий раз за восемь туров потеряли очки, а также записали в свой пассив уже пятое удаление. "Рух" остался на 6-й строчке (12 пунктов).

К слову, ранее "Динамо" перестреляло ЛНЗ на выезде с голами Ярмоленко и Буяльского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Шахтер Чемпионат Украины
NEWS
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя