"Шахтер" в меньшинстве не удержал победу над "Рухом" в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Рух" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Слюбик, 88 – Судаков, 17

Удаление: Ракицкий, 21 (Ш, прямая красная карточка)

Обе команды стартовали активно. В первые четверть часа возможности успели упустить и львовяне, и "горняки". В частности, Крыськив отправил мяч рядом со штангой с линии штрафной, а хавбек "Руха" Пастух из полукруга штрафной зоны закрутил в перекладину!

А на 17-й минуте "Шахтер" открыл счет. Гол организовал дуэт Крыськива и Судакова. Первый отдал передачу на левый край штрафной площадки, а второй принял мяч и классно пробил в дальний угол под самую штангу – 0:1.

Дальше пришло время сольного номера судейской бригады. Сначала рефери после просмотра повтора удалил Ракицкого за игру рукой и грязный подкат против Квасницы. А через минуту из пределов вратарского Дидык протолкнул мяч в сетку. Однако лайнсмен зафиксировал офсайд.

Львовяне пытались сравнять счет и до, и после перерыва. Дважды на ударной позиции оказывался Сыч (сэйв Ризныка и промах), Плюман пробил в руки голкиперу из пределов штрафной, а Дидык головой отправил мяч выше перекладины. У него была возможность забить и "Шахтер". Сверхуверенно на линии ворот действовал Ледвий, который справился с ударами Зубкова, Судакова и Бондаренко.

"Рух" таки сумел вырвать ничью под занавес встречи. Гол львовян стал настоящим шедевром. На 88-й минуте Слюбик мощным выстрелом из-за пределов штрафной снял паутину с ближней девятки – 1:1 в итоге.

"Шахтер" вернул лидерскую позицию в первенстве, набрав 18 очков. "Горняки" в третий раз за восемь туров потеряли очки, а также записали в свой пассив уже пятое удаление. "Рух" остался на 6-й строчке (12 пунктов).