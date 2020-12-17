Спад у головній експортній галузі України сповільнився наприкінці року

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року впав на 12,4%. За останній місяць спад сповільнився.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 15,3%, господарства населення - на 6,7%.

При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 14,8%, в тваринництві - на 2,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2020 році зернових і зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн. Таким чином, урожай зернових у 2020 році став найнижчим за останні три роки. За офіційними даними Держстату, урожай зернових склав: у 2017 році: 61,917 млн тонн, у 2018 році - 70,057 млн тонн, у 2019 році - 75,143 млн тонн.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2019 році зросло на 1,1%. За даними статистичного відомства, у 2019 році в Україні було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).