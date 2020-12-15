Врожай зерна в Україні став найнижчим за останні три роки

Фото: експорт зерна (me.gov.ua)

У порівнянні з минулим роком зернових зібрано на 10 млн тонн менше

Станом на 14 грудня в Україні зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн з площі 15,3 млн га.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Як зазначається в повідомленні, українські сільгоспвиробники вже завершили проведення осінніх польових робіт.

У розрізі культур зібрано:

пшениці - 25,1 млн тонн з площі 6,6 млн га;

ячменю - 7,8 млн тонн з площі 2,4 млн га;

гороху - 516,2 тис. тонн з площі 237,7 тис. га;

кукурудзи - 29,8 млн тонн з площі 5,3 млн га;

гречки - 106,5 тис. тонн з площі 78,5 тис. га;

проса - 244 тис. тонн з площі 150,4 тис. га;

цукрових буряків - 9,2 млн тонн з площі 216 тис. га;

соняшнику - 13,1 млн тонн з площі 6,4 млн га;

сої - 2,8 млн тонн з площі 1,3 млн га;

ріпаку - 2,6 млн тонн з площі 1,1 млн га.

Таким чином врожай зернових у 2020 році став найнижчим за останні три роки. За офіційними даними Держстату, врожай зернових склав: у 2017 році: 61,917 млн тонн, у 2018 році - 70,057 млн тонн, у 2019 році - 75,143 млн тонн.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна. За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.