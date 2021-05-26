Ракета SpaceX стартувала з четвертою за місяць групою інтернет-супутників Ілона Маска
Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 60 інтернет-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі системи Starlink. Це четвертий успішний запуск компанії американського винахідника Ілона Маска за місяць.
Про це компанія SpaceX повідомила в Twitter.
Ракета стартувала о 14:59 за часом східного узбережжя США (о 21: 59 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Очікується, що приблизно через 1 годину 4 хвилини після запуску всі супутники будуть виведена на навколоземну орбіту.
Liftoff! pic.twitter.com/gqed73GoiQ— SpaceX (@SpaceX) May 26, 2021
Після старту перша багаторазова ступінь ракети Falcon-9 успішно повернулася на Землю і приземлися на плавучу платформу в Атлантичному океані приблизно за 600 кілометрів від космодрому на мисі Канаверал.
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/IF1aGLTBbb— SpaceX (@SpaceX) May 26, 2021
Це вже четвертий за місяць успішний запуск інтернет-супутників проєкту Starlink. Попередні партії були запущені 4, 9 та 16 травня. Всього з травня 2019 року компанія Ілона Маска зробила 29 запусків, довівши орбітальне угруповання SpaceX до 1675 апаратів.
Компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч інтернет-супутників. Надалі планується довести її 30 тисяч апаратів для створення глобальної мережі, яка забезпечить жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якій точці планети. Сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в 10 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. За його словами, для цього потрібно використовувати антиматерію.
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Як писало РБУ-Україна, Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі.