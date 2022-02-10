ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

40 супутників Starlink вийшли з ладу через магнітну бурю

Новость на русском →
Четвер 10 лютого 2022 02:53
40 супутників Starlink вийшли з ладу через магнітну бурю Фото: 40 супутників Starlink вийшли з ладу через магнітну бурю (twitter.com/SpaceX)
Автор: Анна Полисученко

40 з 49 новітніх мікросупутників Starlink компанії SpaceX, запущених 3 лютого, зійшли з орбіти. Причиною стала сильна магнітна буря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії SpaceX.

"Попередній аналіз показує, що підвищений опір на малих висотах завадив їм вийти з безпечного режиму, щоб почати маневри з підвищення орбіти, і 40 супутників повторно увійдуть або вже увійшли в атмосферу Землі", - йдеться в повідомленні.

У SpaceX допускають втрату 40 з 49 космічних апаратів. Ракета-носій Falcon 9 вивела 49 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту в четвер, 3 лютого.

Причиною втрати супутників в компанії називають геомагнітну бурю. Як відзначили в SpaceX, це природне явище викликає нагрівання атмосфери і збільшення її щільності на малих висотах. При цьому "ризик зіткнення з іншими супутниками нульовий", оскільки через особливості своєї конструкції Starlink руйнуються при вході в атмосферу, запевнили в компанії.

Раніше ми писали, що SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX
NEWS
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі