SpaceX запустила нову партію супутників для глобального інтернету

Компанія SpaceX у середу, 29 січня, провела запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 для забезпечення глобального інтернету. Про це повідомляє прес-служба SpaceX Twitter.

Повідомляється, що був проведений запуск ракети c 60 супутниками системи Starlink, які дозволять створити глобальне покриття мережі інтернет.

Перша ступінь ракети-носія Falcon 9 вже здійснила посадку на платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від берегів Флориди.

Зазначимо, мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті 12 тисяч міні-супутників (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, буде забезпечувати жителів Землі широкосмуговим доступом. На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року.

Раніше SpaceX двічі переносила запуск ракети Falcon 9. Спершу запуск планувався на 24 січня, а після 27 січня. Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, 6 січня SpaceX вивела на орбіту нову партію з 60 супутників Starlink в рамках проекту зі створення системи глобальної інтернету. Це був третій запуск супутників на орбіту в рамках проекту.