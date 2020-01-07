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SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників для глобального інтернету

Новини » Телеком & IT     07.01.2020 - 11:52
SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників для глобального інтернету
Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

В рамках проекту Starlink на орбіту вивели ще 60 міні-супутників

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink в рамках проекту зі створення системи глобальної інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Повідомляється, що ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників. Запуск ракети був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида. Також повідомляється, що багаторазова ступінь Falcon 9, яку використовували в четвертий раз, здійснила м'яку посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Зазначимо, це був третій запуск супутників на орбіту в рамках проекту Starlink. Всього планується розгортання 12 тисяч міні-супутників, щоб забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.

Нагадаємо, раніше під час випробувань SpaceX ракети для польотів на Марс стався вибух. Метою було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах. В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

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