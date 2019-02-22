SpaceX запустила індонезійський супутник та ізраїльський місяцехід

Обидва апарати успішно вивели на орбіту

Частная американская компания SpaceX ночью 22 февраля запустила на своей ракете Falcon 9 индонезийский спутник PSN-6 (Nusantara Satu) и первый луноход Beresheet израильской компании SpaceIL. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отмечается, что это 70-я миссия SpaceX. Оба аппарата успешно вывели на орбиту.

Фото: запуск

Ожидается, что израильский луноход Beresheet совершит посадку на Луне в начале апреля 2019 - он должен собирать пробы лунного грунта. В случае успешной миссии Израиль станет четвертой страной (после России, США и Китая), которой удастся должности космический аппарат на поверхность Луны.

Напомним, американская компания SpaceX успешно испытала ракетный двигатель Raptor для межпланетного корабля. Этот двигатель в дальнейшем установят на корабль Starship, который, по заверениям Маска, сможет достичь других планет.

Как писало РБК-Украина ранее, Илон Маск опубликовал фото готового космического корабля Starship.

Добавим, ранее компания Илона Маска запустила в космос очередную ракету Falcon 9. В частности, стартовавшая с космодрома на ​базе Ванденберг ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT, которые обеспечивают передачу данных для мобильных устройств и голосовую связь.