SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink: відео запуску ракети
Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.
Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.
Watch Falcon 9 launch 46 Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/HIeJL2TVUY— SpaceX (@SpaceX) February 21, 2022
Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких:
- чотири місії запуску супутників Starlink;
- місія з італійським супутником CSG-2;
- місія Transporter-3;
- місія з вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США.
Liftoff! pic.twitter.com/XIDjbJtDPz— SpaceX (@SpaceX) February 21, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink через магнітні бурі. Також Ілон Маск нещодавно провів презентацію стосовно Starship.