SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.

Watch Falcon 9 launch 46 Starlink satellites to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/HIeJL2TVUY — SpaceX (@SpaceX) February 21, 2022

Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких: