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SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink: відео запуску ракети

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Вівторок 22 лютого 2022 15:18
SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту ще супутники Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, запустила в космос ще 46 супутників Starlink. Це вже був сьомий запуск ракети Falcon 9 цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск ракети стався з Космічного центру NASA імені Кеннеді на узбережжі Флориди. Вже після 20 хвилин з початку операції - супутники були виведені на заплановану орбіту.

Варто додати, що в 2022 році, це був сьомий запуск Falcon 9, серед яких:

  • чотири місії запуску супутників Starlink;
  • місія з італійським супутником CSG-2;
  • місія Transporter-3;
  • місія з вантажем Національного управління військово-космічної розвідки США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink через магнітні бурі. Також Ілон Маск нещодавно провів презентацію стосовно Starship.

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