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SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія SpaceX вивела на навколоземну орбіту ще 60 супутників Starlink. Їх вивели за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Про це SpaceX повідомила в Twitter.

Запуск проведений зі стартового комплексу імені Кеннеді в штаті Флорида.

"Підтверджено розгортання 60 супутників Starlink, це завершення 10-ї місії SpaceX Starlink в цьому році", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що SpaceX запускає чергову партію супутників на орбіту для роздачі інтернету.

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів.

Після цього компанія SpaceX встигла провести випробування чергового прототипу ракети для польоту на Марс. Прототип ракети вибухнув під час посадки.

Нагадаємо, конкурент Ілона Маска оскаржує "місячний" контракт NASA і SpaceX.

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