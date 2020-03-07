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Космічна вантажівка SpaceX доставить 2 тонни продовольства на МКС

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 22:16
Космічна вантажівка SpaceX доставить 2 тонни продовольства на МКС
Фото: космічний корабель Dragon (twitter.com/NASA)

Cargo Dragon доставить на МКС дві тонни продовольства, обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів

Космічна вантажівка американської компанії SpaceX Cargo Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) дві тонни продовольства, а також обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що запуск відбувся 6 березня на мисі Канаверал в США. Стиковка з МКС запланована на 9 березня. Ракета-носій вже повернулася на Землю і села на платформу в Тихому океані. Cargo Dragon повинен повернуться на Землю з результатами досліджень 9 квітня.

Для SpaceX це був двадцятий успішний запуск Cargo Dragon в рамках контракту з NASA. Це єдиний космічний корабель для поставок на станцію, який здатний повертати вантажі на Землю.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року гузов космічний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з модулем "Гармонія" Міжнародної космічної станції в 7:47 за східним часом США. Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня. Вантажівка пробуде пристикованим до станції до перших чисел січня, після чого повернеться на Землю.

Dragon - багаторазовий безпілотний вантажний космічний корабель, який розроблений в рамках програми COTS для доставки корисних вантажів на орбіту і повернення на Землю.

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