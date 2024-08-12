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SpaceX вывела на орбиту спутники связи для арктической миссии Норвегии

Фото: SpaceX вывела на орбиту спутники связи для арктической миссии Норвегии (x.com/SpaceX)
Автор: Валерия Полищук

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту два спутника связи для широкополосной арктической спутниковой миссии (ASBM) компании Space Norway. Запуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space News.

Спутники ASBM, созданные компанией Northrop Grumman, предназначены для предоставления услуг широкополосной связи в высоких широтах и над Северным полюсом. Они несут на борту несколько полезных нагрузок, включая усовершенствованную полярную систему EPS-R для защищенной связи, оборудование для норвежских вооруженных сил и коммерческих операторов.

Эта миссия является первой, в рамках которой коммерческая полезная нагрузка отправлена на высокоэллиптическую орбиту. Также это первый запуск SpaceX на орбиту такого типа. После успешного отделения первая ступень Falcon 9 совершила свою 22-ю посадку на беспилотный корабль в Тихом океане.

Спутники ASBM-1 и ASBM-2 будут работать на высокоэллиптических полярных орбитах, предоставляя надежную связь в арктическом регионе, который ранее не охватывался традиционными геостационарными спутниками.

Эта миссия подчеркивает растущую важность связи в Арктике, где увеличивается спрос на услуги как со стороны военных, так и коммерческих пользователей. Представители Космических сил США отметили, что EPS-R станет первой оперативной военной нагрузкой США, размещенной на коммерческом спутнике, что знаменует важный шаг в военно-коммерческом сотрудничестве.

Миссия является совместной операцией Космических сил США, Northrop Grumman и Space Norway, принадлежащей норвежскому Министерству торговли, промышленности и рыболовства. На борту находится множество полезных нагрузок для американских и норвежских военных, а также радиационный монитор для Еврокомиссии.

 

Ранее сообщалось, что у ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 случилась редкая поломка на орбите во время развертывания Starlink.

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