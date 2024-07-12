Ракета Falcon 9 со спутниками SpaceX потерпела аварию во время полета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Ракета Falcon 9 компании SpaceX является самой надежной ракетой-носителем в истории, но даже у больших иногда случаются промахи. Именно это произошло вчера вечером, когда ракета потерпела катастрофическую ошибку на орбите во время планового запуска партии интернет-спутников Starlink.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил на своей платформе X, что двигатель Merlin Vacuum второй ступени не смог перезапуститься во второй раз, что привело к "RUD" - быстрой незапланированной разборке, на промышленном языке - катастрофическому взрыву.

Хотя 20 спутников Starlink были развернуты, они были выведены на неправильную орбиту, и неясно, сможет ли бортовой двигатель переместить спутники достаточно быстро, чтобы избежать притяжения земной атмосферы.

"Перезапуск разгонного блока для поднятия перигея привел к тому, что двигатель RUD по неизвестным пока причинам отказал... Сегодня вечером команда просматривает данные, чтобы понять первопричину. Спутники Starlink были развернуты, но перигей может быть слишком низким для них, чтобы поднять орбиту. Будем знать больше через несколько часов", - пояснил Маск.