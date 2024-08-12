SpaceX вивела на орбіту супутники зв'язку для арктичної місії Норвегії

Супутники ASBM, створені компанією Northrop Grumman, призначені для надання послуг широкосмугового зв'язку у високих широтах і над Північним полюсом. Вони несуть на борту кілька корисних навантажень, включно з удосконаленою полярною системою EPS-R для захищеного зв'язку, обладнанням для норвезьких збройних сил і комерційних операторів.

Ця місія є першою, в рамках якої комерційне корисне навантаження відправлено на високоеліптичну орбіту. Також це перший запуск SpaceX на орбіту такого типу. Після успішного відокремлення перший ступінь Falcon 9 здійснив свою 22-гу посадку на безпілотний корабель у Тихому океані.

Супутники ASBM-1 і ASBM-2 працюватимуть на високоеліптичних полярних орбітах, надаючи надійний зв'язок в арктичному регіоні, який раніше не охоплювали традиційні геостаціонарні супутники.

Ця місія підкреслює зростаючу важливість зв'язку в Арктиці, де збільшується попит на послуги як з боку військових, так і комерційних користувачів. Представники Космічних сил США зазначили, що EPS-R стане першим оперативним військовим навантаженням США, розміщеним на комерційному супутнику, що знаменує важливий крок у військово-комерційному співробітництві.

Місія є спільною операцією Космічних сил США, Northrop Grumman і Space Norway, що належить норвезькому Міністерству торгівлі, промисловості та рибальства. На борту перебуває безліч корисних навантажень для американських і норвезьких військових, а також радіаційний монітор для Єврокомісії.