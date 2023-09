SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Отмечается, что в этот раз компания запустила партию из 22 интернет-спутников.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома, расположенного во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023