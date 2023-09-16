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SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Суббота 16 сентября 2023 08:55
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SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, совершила очередной запуск спутников Starlink на орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Отмечается, что в этот раз компания запустила партию из 22 интернет-спутников.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома, расположенного во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Около часа спустя компания подтвердила вывод на орбиту 22-х спутников.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

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