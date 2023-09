SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Зазначається, що цього разу компанія запустила партію із 22 інтернет-супутника.

Falcon 9 launches 22 @Starlink satellites to orbit from Florida, completing SpaceX's 65th launch of the year pic.twitter.com/tv0PcfeV0s

Ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому, який розташований у Флориді Сполучених Штатів Америки.

Через 8 хвилин з початку операції перший ступінь повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W