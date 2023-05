SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Запуск ракеты состоялся с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:03 по киевскому времени. Около часа с начала миссии - компания сообщила об успешном развертывании спутников.

Первая ступень успешно приземлилась в 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/bYvC8sH9NX