SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Флеш отметил, что не может публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано дальше. Однако он подчеркнул, что все эти действия направлены на одну цель: защита украинцев (как военных, так и гражданских) и объектов инфраструктуры от угрозы ударов российскими дронами.

Также он добавил, что текущие решения являются временными или же другими словами "экстренными". Позже они будут заменены более глобальным и продуманным решением, на которое понадобится определенное время.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - пишет Флеш.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что обязательно будет придуман способ, как собрать информацию по армии и сделать это так, чтобы украинские войска доверили эту информацию.

Резюмируя Флеш проинформировал, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Минобороны.