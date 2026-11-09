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SpaceX и NVIDIA готовят орбитальные суперкомпьютеры: как они изменят интернет

17:32 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Новые спутники Starlink бросят вызов подводным интернет-кабелям (коллаж: РБК-Украина)

SpaceX в партнерстве с NVIDIA планирует приступить к запуску орбитальных компьютерных систем StarMind. Амбициозный проект должен кардинально изменить глобальную инфраструктуру связи и вычислений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Орбитальные суперкомпьютеры StarMind

Запуск первых систем StarMind SI запланирован на третий квартал 2027 года, а активное развертывание инфраструктуры будет продолжаться в течение 2028-2029 годов.

Проект разрабатывается вместе с компанией NVIDIA. Первичное аппаратное обеспечение будет базироваться на новейшей платформе NVIDIA Vera Rubin NVL72, что позволит успешно выполнять сложные вычислительные задачи вне традиционных наземных дата-центров.

~100 lasers для satellite, все работающие выше 10 Tb/s, с более чем 100k satellites должны быть способны outcompete undersea cables. Speed of light in space je ~40% faster thhan cable и path direct, instead of following the outline of land masses.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Революция в спутниковой связи Starlink?

Перенос вычислений в космос открывает новые возможности для глобальной передачи данных. Компания уже работает над четвёртым поколением спутников Starlink, которые предложат в 10 раз большую емкость по сравнению с предыдущей версией.

Главную роль в этом сыграет модернизированная лазерная связь.

Каждый спутник планируется оснастить 10-ю лазерными линиями следующего поколения.

Скорость передачи данных через каждую ссылку будет превышать 10 терабит в секунду.

В перспективе группировка из более 100 000 спутников со ста линками на каждом сможет составить серьезную конкуренцию подводным интернет-кабелям.

Главное преимущество такого подхода заключается в физике передачи: свет в открытом космосе двигается примерно на 40 процентов быстрее, чем через стеклянные волоконно-оптические кабели, выбирая при этом более прямые маршруты между удаленными точками планеты.

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Мегацентр в Мемфисе и новые проекты Tesla

Параллельно с космическими проектами компании Илона Маска развивают инфраструктуру для вычислений и производства микросхем.

В частности, в Мемфисе, штат Теннесси, расположен масштабный вычислительный комплекс с собственной энергетической системой мощностью более 1 ГВт.

По имеющимся данным, его инфраструктуру построили примерно через год, хотя обычно подобные проекты нуждаются в пять лет.

Отдельное направление - развитие производства полупроводников в Техасе. Tesla создает исследовательский центр на базе Gigafactory Texas для сокращения цикла разработки чипов с года до 1 месяца.

В графстве Граймс строят завод Terafab, который должен охватить полный производственный цикл - от изготовления логических чипов и памяти до литографии и финальной упаковки.

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