Мільярдер із США заплатив SpaceX за перший цивільний політ у космос

Фото: Ілон Маск (GettyImages)

Компанія SpaceX, яку заснував один з найбагатших людей планети Ілон Маск, до кінця цього року може запустити ракету Falcon 9, екіпаж якої буде складатися з цивільних осіб. За політ заплатив і 37-річний мільярдер і засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Повідомляється, що екіпаж складатиметься з чотирьох осіб, Айзекман - один з них.

"SpaceX має намір не раніше останнього кварталу поточного року здійснити запуск ракети Falcon 9 в рамках програми Inspiration4 - першої повністю комерційної місії астронавтів на орбіту", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж, як говорять в компанії, пройде поглиблене навчання і підготовку перед польотом. Запуск ракети планується провести з мису Канаверал, штат Флорида. Після виходу на навколоземну орбіту екіпаж пробуде на ній кілька днів, облітаючи Землю кожні 90 хвилин, і потім приземлиться біля узбережжя Флориди.

Нагадаємо, в січні SpaceX успішно почала історичну місію Transporter-1. Компанія здійснила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9 з рекордною кількістю супутників.

Зазначимо, в листопаді SpaceX вивела на навколоземну орбіту супутник Sentinel-6A Michael Freilich для вивчення океану.