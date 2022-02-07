SpaceX готує презентацію про надважку ракету Starship: що про неї відомо сьогодні
Компанія Ілона Маска готується до нової презентації щодо надважкої ракети Starship. Початок запланований 10 лютого о 4 годині ранку за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Що ж таке Starship?
Це багаторазова надважка ракета компанії SpaceX. Вона розробляється та випробується на полігоні штату Техас протягом останніх декількох років.
The long awaited Starship update!— Everything SpaceX (@spacex360) February 3, 2022
Thursday, 10th February, 8pm CT (Friday at 2am UTC)! pic.twitter.com/Wkj1zSTKsr
Starship обладнана новітнім прискорювачем, який отримав назву Super Heavy. Ракета доставлятиме людей й вантажі у найвіддаленіші місця, такі як Місяць, і, зрештою, Червона планета.
When is the Starship presentation happening @elonmusk ?— Sirine (@SirineAti) February 3, 2022
Компанія вже провела декілька випробувальних польотів, однак досі не запускала ракету на орбіту. Сьогодні ж SpaceX очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління, аби провести перше "серйозне" випробування.
NASA, зі свого боку, також зацікавлена в реалізації проєкту Маска. У 2021 році управління уклало контракт зі SpaceX на 2,9 млрд доларів заради розробки Starship, як ракети, що доставить астронавтів на поверхню Місяця.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX готується до першого орбітального польоту Starship вже цього березня.