SpaceX готує презентацію про надважку ракету Starship: що про неї відомо сьогодні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Що ж таке Starship?

Це багаторазова надважка ракета компанії SpaceX. Вона розробляється та випробується на полігоні штату Техас протягом останніх декількох років.

The long awaited Starship update!



Thursday, 10th February, 8pm CT (Friday at 2am UTC)! pic.twitter.com/Wkj1zSTKsr — Everything SpaceX (@spacex360) February 3, 2022

Starship обладнана новітнім прискорювачем, який отримав назву Super Heavy. Ракета доставлятиме людей й вантажі у найвіддаленіші місця, такі як Місяць, і, зрештою, Червона планета.

When is the Starship presentation happening @elonmusk ? — Sirine (@SirineAti) February 3, 2022

Компанія вже провела декілька випробувальних польотів, однак досі не запускала ракету на орбіту. Сьогодні ж SpaceX очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління, аби провести перше "серйозне" випробування.

NASA, зі свого боку, також зацікавлена в реалізації проєкту Маска. У 2021 році управління уклало контракт зі SpaceX на 2,9 млрд доларів заради розробки Starship, як ракети, що доставить астронавтів на поверхню Місяця.