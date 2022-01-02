ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

SpaceX перенесла перший орбітальний політ Starship: названо нові терміни

Новость на русском →
Каліфорнія, Неділя 02 січня 2022 12:51
SpaceX перенесла перший орбітальний політ Starship: названо нові терміни Фото: SpaceX перенесла на весну перший орбітальний політ Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія SpaceX перенесла перший орбітальний політ космічного корабля Starship. Він відбудеться у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Space.com.

Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки космодрому компанії в Південному Техасі.

SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося. Втім, політ перенесли на березень.

Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.

Нагадаємо, в інтерв'ю вченому Маск запропонував політичну систему для перших поселенців на Марсі.

Зазначимо, у квітні Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX
NEWS
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році