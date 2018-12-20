SpaceX відклала запуск ракети з супутником ВПС США

Фото: Falcon9 (Spacex)

Про нову дату запуску буде повідомлено пізніше

Американська приватна компанія Ілона Маска SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 c новітнім супутником геолокації GPS для ВПС США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

При цьому про нову дату запуску буде повідомлено пізніше. Очікується, що супутник буде виведений на орбіту через 1 годину 58 хвилин після запуску. Згідно з вимогами місії, SpaceX не буде намагатися повернути першу сходинку Falcon 9 на Землю після виведення супутника на орбіту.

Зазначимо, що запуск повинен був відбутися 18 грудня. Спочатку він затримувався через вітер, а потім через неточні показників сенсорів першого ступеня. 19 грудня SpaceX знову відклала запуск для додаткової перевірки сенсорів першої ступені.

Нагадаємо, що на початку грудня компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників. Ракета Falcon 9 стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг, розташованої в Каліфорнії.

64 мікросупутника будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Південної Кореї, США, Австралії, Канади і т. д.