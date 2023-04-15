SpaceX Илона Маска получила разрешение на запуск мощнейшей ракеты Starship

Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник между 7 и 10:05 утра по киевскому времени.

"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить корабль.

По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.