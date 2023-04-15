RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX Илона Маска получила разрешение на запуск мощнейшей ракеты Starship

Фото: SpaceX получил разрешение на запуск ракеты Starship (twtter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Запуск новой ракеты планируется со стартовой площадки SpaceX в Техасе в понедельник между 7 и 10:05 утра по киевскому времени.

"После комплексного процесса оценки лицензии FAA определило, что SpaceX отвечает всем требованиям по безопасности, экологии, политике, полезной нагрузке, интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что во время первого полета ракета достигнет орбитальной скорости и преодолеет примерно 150 миль (240 км) над поверхностью Земли на высотах, которые считаются открытыми. Ракетный ускоритель будет выброшен в океан вскоре после старта, однако в предстоящих полетах SpaceX планирует восстановить корабль.

По плану компании уже во время второго полета Starship совершит почти один полный круг вокруг планеты, завершив свой полет приземлением у Гавайев.

Ранее мы писали, SpaceX готовится к запуску сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Напомним, компания Tesla снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXКосмический корабльИлон Маск