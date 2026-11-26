Какие сроки и условия установила FCC для Starmind?

Глава ведомства Брендан Карр заявил, что это решение "открывает новое направление развития вычислительной инфраструктуры и поможет США сохранить технологическое лидерство".

В то же время одобрение заявки не означает, что орбитальные дата-центры уже доказали свою техническую или экономическую жизнеспособность. Оно только предоставляет SpaceX широкие временные рамки для подготовки и реализации проекта.

Согласно решению регулятора, компания получила 14 лет на развертывание системы:

В течение 7 лет SpaceX должен вывести на орбиту первый рабочий спутник Starmind;

SpaceX должен вывести на орбиту первый рабочий спутник Starmind; К ноябрю 2035 года - развернуть 100 000 рабочих аппаратов;

- развернуть 100 000 рабочих аппаратов; До ноября 2040 года - сформировать полную спутниковую группировку.

SpaceX предложила разместить спутники на 6 орбитах высотой от 550 до примерно 1000 км.

Компания также просила FCC разрешить переводить отработанные аппараты, находящиеся выше 600 км, на специальные орбиты захоронения вокруг Земли или гелиоцентрические орбиты вокруг Солнца, а не сводить их с орбиты для сгорания в атмосфере.

Однако регулятор отклонил этот запрос из-за нехватки данных, подтверждающих соответствие таких способов утилизации требованиям комиссии.

Перед тем, как выводить спутники с орбиты без их сгорания в атмосфере, SpaceX придется получить отдельное разрешение .

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Почему астрономы и экологи выступили против решения FCC?

В ходе рассмотрения заявки ведомство получило около 1500 публичных комментариев.

Ряд организаций, включая Secure World Foundation и Американское астрономическое общество, предупредили о возможных рисках, а именно:

столкновения спутников,

накопление космического мусора,

загрязнение атмосферы при сгорании аппаратов,

помехи для астрономических наблюдений.

Несмотря на эти оговорки, FCC отказалась проводить комплексную экологическую оценку проекта. Вопрос выбросов от тысяч или десятков тысяч ракетных запусков комиссия назвала "выходящим за пределы ее полномочий".

В решении FCC также ссылалась на изменение политики, принятое в октябре. Согласно ей, космическая деятельность происходит за пределами территории США, поэтому на нее не распространяются требования по экологической оценке, предусмотренные Законом о национальной экологической политике.