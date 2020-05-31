Без спа-зон та рушників: правила роботи басейнів та спортзалів

Басейни та фітнес-центри запрацюють вже з 1 червня
Вже у понеділок, 1 червня, в рамках послаблення карантину в Україні дозволять знову відкрити басейни та фітнес-центри. Однак діяти такі заклади будуть з певними обмеженнями.
Нові правила роботи басейнів та спортзалів опублікував Telegram-канал "Коронавірус інфо".
Так, робота басейнів з понеділка буде дозволена для індивідуального відвідування та спортивних тренувань груп 2-го року навчання та старших. У 50-ти метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 осіб, а у випадку тренувань не більше 6. На одній доріжці 25-ти метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань не більше 3.
Також встановлено певні правила для роботи фітнес-центрів:
Під час карантину забороняється:
Крім того, персонал та відвідувачі повинні проходити обов'язкове вимірювання температури. Працівники закладів обов'язково повинні мати маски або респіратори.
Нагадаємо, раніше МОЗ дозволив відновити роботу басейнів та спортзалів, а також назвав умови для цього.
Додамо, басейни та спортзали дозволили відкрити з 1 червня в рамках третього етапу послаблення карантину.
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Автор: Дмитро Левицький