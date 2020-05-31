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Без спа-зон и полотенец: правила работы бассейнов и спортзалов

Новости » Общество     31.05.2020 - 21:14
Без спа-зон и полотенец: правила работы бассейнов и спортзалов
Фото: бассейн (freepik.com)

Бассейны и фитнес-центры заработают уже с 1 июня

Уже в понедельник, 1 июня, в рамках ослабления карантина в Украине разрешат снова открыть бассейны и фитнес-центры. Однако действовать такие заведения будут с определенными ограничениями.

Новые правила работы бассейнов и спортзалов опубликовал Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Так, работа бассейнов с понедельника будет разрешена для индивидуального посещения и спортивных тренировок групп 2-го года обучения и старше. В 50-ти метровых бассейнах на одной дорожке могут находиться не более 4 человек, а в случае тренировок не более 6. На одной дорожке 25-ти метровых бассейнов могут находиться не более 2 человек, а во время тренировок не более 3.

Также установлены определенные правила для работы фитнес-центров:

  • не более 1 человека на 10 кв. м во время индивидуальных занятий, для групповых на 5 кв. м;
  • в группе не более 10 человек, а занятия проводятся по предварительной записи;
  • одновременное использование раздевалок и душевых ограничено до 50%, то есть будут работать через одну;
  • количество клиентов в заведении не должно допускать скопления в раздевалках и спортивных зонах;
  • расстояние между тренажерами не менее 2,5 метров.

Во время карантина запрещается:

  • использование тканевых полотенец;
  • размещение рекламных брошюр;
  • работа спа-зон, фитнес-баров и детских комнат;
  • проведение групповых занятий для более 10 человек и детей в возрасте до 12 лет.

Кроме того, персонал и посетители должны проходить обязательное измерение температуры. Работники учреждений обязательно должны иметь маски или респираторы.

Напомним, ранее Минздрав разрешил возобновить работу бассейнов и спортзалов, а также назвал условия для этого.

Добавим, бассейны и спортзалы разрешили открыть с 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины карантинМинистерство здравоохранения Украиныправила
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